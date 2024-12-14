Состоялось заседание фракции КПРФ и юбилейное 100 пленарное заседание Мособлдумы

Перед пленарным заседанием областного парламента, состоялось заседание фракции КПРФ. Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе.

В нем приняли участие: заместитель Председателя Московской областной Думы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов, заместитель Председателя Московской областной Думы Константин Черемисов, Председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков, депутаты: Олег Емельянов, Елена Мокринская, Татьяна Никитас, Татьяна Ордынская, Марк Черемисов.

Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов отметил, что в перечень вопросов Губернатору Московской области внесены 10 вопросов от депутатов-коммунистов в Мособлдуме. Среди них вопрос о поддержке принятия регионального закона «О детях войны» и предоставление этому героическому поколению мер социальной поддержки. Также включены вопросы о расширении мер социальной поддержки для пожарных и спасателей региона, мер по привлечению для работы в сельской местности молодежи.

Депутат Олег Емельянов проинформировал товарищей о законопроектах по социальным вопросам, вынесенных на рассмотрение регионального парламента. Среди них проект закона о предоставлении дополнительной выплаты взамен земельного участка участникам СВО из Подмосковья и их семьям. Размер выплаты составит 500 тыс. рублей. Также на рассмотрение Думы вынесен законопроект по дополнительной мере поддержки семей с детьми. С 1 января 2025 года подмосковные семьи будут получать выплату в размере 300 тыс. рублей за рождение третьего и последующего ребенка. В следующем году эту выплату смогут получить более 7 тысяч семей. Увеличиваются доходы и расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков проинформировал депутатов фракции о региональных законопроектах по разграничению границ муниципалитетов.

Депутат-коммунист Елена Мокринская доложила о законопроекте, уточняющем льготы для резидентов особых экономических зон в Московской области. Это позволит привлекать дополнительные инвестиции в регион и создать новые рабочие места.

Заместитель Председателя Московской областной Думы Константин Черемисов проинформировал депутатов о проекте закона по расширению прав администраций муниципалитетов на составление протоколов по нарушению правил уличной торговли в неустановленных местах. Ежегодно поступает более 2000 жалоб жителей области на незаконную торговлю.

Депутат от КПРФ Татьяна Никитас предоставила информацию о внесенном проекте закона, согласно которому льготная плата для организаций за аренду собственности, зарегистрированной в Московской области, не увеличится.

Также на заседании фракции КПРФ Александр Наумов проинформировал товарищей о подготовке гуманитарного конвоя с новогодними подарками для детей прифронтовых областей и для наших героических воинов, сражающихся на фронтах СВО. Отправка планируется в последней декаде декабря. Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов проинформировал депутатов-коммунистов о проведении расширенного совещания по проблемам и перспективам развития товариществ собственников жилья, которое пройдет в Мособлдуме 18 декабря.

Депутаты фракции КПРФ приняли активное участие в 100 пленарном заседании Московской областной Думы и голосовали в соответствии с принятыми на фракции решениями.

«Депутаты фракции КПРФ, вместе с коллегами по Московской областной Думе, работают по расширению мер поддержки наших героических воинов — участников СВО и членов их семей. Это наш священный долг. На прошедшем заседании Думы принят закон, согласно которому участникам СВО — Героям России и награжденным орденами — предоставлена дополнительная мера социальной поддержки, позволяющая им получать земельный участок или 500 тысяч рублей. Также эта мера распространяется на семьи погибших воинов. Мы продолжим работу по расширению мер поддержки нашим героям. Десятки тысяч жителей Подмосковья заключают контракты с министерством обороны и идут на специальную военную операцию защищать рубежи нашей Родины — России. Также важно усилить меры поддержки семей с детьми. Поэтому, на следующий 2025 год, в случае рождения третьего и последующих детей, семьям предоставляется региональная выплата в размере 300 тысяч рублей. Конечно, для родителей, принимающих решение о рождении ребенка, важна уверенность в завтрашнем дне — это работа, зарплата, жилье. Поэтому необходимо создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций, открытие новых высокотехнологичных предприятий и создание новых рабочих мест. На этом заседании и был принят ряд законов, призванных решать эти задачи», — подчеркнул руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.