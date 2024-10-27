Состоялась первая игра фестиваля Балашихинской Школьной Лиги КВН

На сцене ДК «Балашиха» 19 команд КВН показали яркие выступления и, конечно, много шутили. Оценивали юмор и творчество ребят жюри — им предстоит отбор лучших для выхода в полуфинал Лиги, сообщила пресс-служба администрации городского округа

Поприветствовать веселых и находчивых школьников Балашихи пришел глава округа Сергей Юров. Он отметил невероятную энергетику в зале и рассказал о том, как КВН стал одной их дисциплин Балашихинской Школьной Лиги.

«Когда мы готовились к новому сезону БШЛ 24/2025, решили расширять горизонты и дать возможность нашим школьникам соревноваться и показывать себя не только в спортивных дисциплинах, но и в творческих. Сегодня проходит первый такой большой фестиваль КВН Балашихинской Школьной Лиги. Когда я вошёл в зал, почувствовал эту энергетику невероятную и убедился в том, что было правильной идеей собрать ребят из разных школ, дать возможность проявлять себя и двигаться дальше. Всем командам я хочу пожелать успехов и выразить слова благодарности болельщикам — родителям, педагогам, одноклассникам. Спасибо за то, что пришли поддержать команды и наш любимый город!» — сказал Сергей Юров.

Подготовкой участников КВН занимался Максим Власов — актёр театра и кино, тренер по импровизации, актерскому мастерству и ораторскому искусству. Он провёл для участников мастер-классы по сценической и комедийной импровизации.

В этом сезоне Балашихинской Школьной Лиги принимают участие 35 команд КВН из разных школ и гимназий округа.

Игры за право выйти в полуфинал БШЛ проходят 26 и 27 октября. Уже завтра стартует второй отборочный день. 16 команд КВН встретятся на сцене ДК «Саввино». Вход свободный.

Победителей объявят 28 октября.

Уникальный проект школьной спортивной лиги был запущен в 2023 году в Балашихе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом году по определению победителей лиги в каждом городе Московской области состоится единый финал среди городов-участников, который выявит абсолютного победителя Единой школьной лиги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.