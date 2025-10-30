Составлен рейтинг скорости мобильного интернета в тоннелях Мосметро

В последние дни октября аналитическое агентство TelecomDaily организовало очередную ежегодную проверку качества связи операторов сотовой связи в перегонах московского метро. Специалисты агентства проводили замеры каждый день, как в рабочие, так и в выходные дни, фиксируя показатели при пиковых и минимальных нагрузках на сети. Лидером по средней скорости мобильного интернета в тоннелях столичной подземки стал МТС, тогда как «Билайн» и «МегаФон» разделили между собой вторую позицию; следом за ними расположился оператор T2, сообщило аналитическое агентство.

Результаты испытаний показали, что усредненная скорость загрузки данных (download), выступающая ключевым параметром при оценке качества связи, для всех четырех операторов в перегонах между станциями возросла до 94,7 Мбит/с против 85,5 Мбит/с в конце 2024 года и приблизилась к рекордному значению 2023 года — 95,6 Мбит/с.

«Здесь на первом месте МТС — 113,8 Мбит/с, „Билайн“ и „МегаФон“ разделили второе место — 104 Мбит/с. У T2— 56,9 Мбит/с», — отметили специалисты TelecomDaily.

Другая фундаментальная характеристика — пинг, или задержка сигнала, которая отражает, как быстро пакет данных доходит до сервера и возвращается обратно к пользователю. Более низкий показатель пинга означает лучшее качество. Средний показатель задержки для четырех операторов составил 47,3 мс.

Наименьший пинг был отмечен у «Билайн» — 41 мс. У МТС этот параметр достиг 48 мс. «МегаФон» и Т2 заняли третью строчку с результатом в 50 мс.

Непрерывность соединения — это еще один значимый критерий качества связи при передвижении по подземным тоннелям.

«В 2025 непрерывность интернет-соединения в четырех сотовых сетях — 97,2%. Это выше уровня прошлого года — 93,8%. Этот показатель продолжает расти, что свидетельствует о росте качества услуги», — пояснили в агентстве.

По параметру бесперебойности связи сеть «Билайн» опередила конкурентов — 98,8%. На следующей позиции находится Т2 с результатом 98,75%. У «МегаФона» показатель составил 97,9%, а у МТС — 93,5%.

Согласно данным агентства, все четыре мобильных оператора, работающих в метрополитене, обеспечили стабильное интернет-подключение, которое почти не прерывается во время поездки, подводит итог TelecomDaily.