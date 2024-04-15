Составлен обзор нарушений закона в органах самоуправления Подмосковья

Управлением противодействия коррупции в Московской области, по результатам анализа внесенных в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области актов прокурорского реагирования, подготовлен обзор нарушений законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципалитетов Московской области, послуживших основанием для внесения актов прокурорского реагирования во 2 полугодии 2023 года. Об этом сообщает ГУРБ Подмосковья.

Обзор подготовлен в целях выявления, оценки и прогнозирования рисков совершения коррупционных правонарушений должностными лицами органов местного самоуправления и работниками муниципальных организаций Московской области. Также в рамках обзора разрабатываются рекомендации, направленные на минимизацию таких нарушений.

Выявлены наиболее типичные нарушения и недостатки:

несоответствие муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, локальных актов и внутренних организационно-распорядительных документов муниципальных организаций федеральному и региональному законодательству;

представление муниципальными служащими и руководителями муниципальных организаций неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

непринятие мер по урегулированию конфликта интересов;

неисполнение работодателем обязанности по направлению уведомления о заключении трудового договора с бывшим государственным гражданским (муниципальным) служащим представителю нанимателя, нарушение порядка направления такого уведомления;

ненадлежащая организация работы по обеспечению публичности и открытости деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.