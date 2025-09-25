«Составить план»: как сбежать от домашнего насильника

Президент Консорциума женских НПО (оказывает юридическую помощь жертвам) Татьяна Белова заявила, что страдающие от домашнего насилия женщины могут подготовиться к выходу из опасных отношений заранее. Собрать и спрятать вещи и документы, записать адреса больниц и травмпунктов, отдела полиции и помогающих организаций, сообщает Газета.ru .

«Не везде, но в некоторых регионах можно получить убежище в кризисных центрах. В некоторых наиболее опасных ситуациях это критически важно», — сказала эксперт.

По всей территории РФ функционирует телефонная линия поддержки, доступная женщинам в режиме 24/7 (8-800-7000-600). Квалифицированные эксперты готовы предоставить консультации и предложить возможные варианты решения возникших проблем.

Вместе с тем, как отметила Елена Болюбах, возглавляющая СПБ РОО «ПОЛИНА. Кризисный центр для женщин», не существует универсального решения для любой ситуации. Организации, оказывающие помощь пострадавшим, разрабатывают руководства, которые могут оказаться полезными в различных обстоятельствах.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.