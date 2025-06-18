Составить чек-лист и оказать поддержку: как помочь абитуриенту при поступлении?

Как отметила эксперт, для начала родителям стоит изучить особенности поступления для колледжей и вузов, узнать о нововведениях. После вместе с ребенком важно собрать информацию о необходимых документах, сроках приемной комиссии и возможных требуемых дополнительных документах и заданиях.

«Начните с создания чек-листа для каждого учебного заведения, куда ребенок планирует поступать. Это поможет ничего не упустить и соблюсти все требования. Обязательно подготовьте как оригиналы, так и качественные копии всех необходимых документов. Все документы следует отсканировать в хорошем разрешении, чтобы текст и изображения были хорошо видны. Особое внимание уделите подписям и печатям — они должны читаться», — добавила специалист.

По мнению профориентолога, стоит вместе с ребенком разработать четкий план действий при поступлении, где будут отражены сроки подачи документов в приоритетные места обучения, даты дополнительных испытаний и объявления результатов, чтобы не упустить важные события и дедлайны. Также важно заранее обсудить и финансовые возможности семьи, рассмотреть варианты целевого обучение, общежитий и сравнить стоимость платного обучения.

В заключение эксперт добавила, что поддержка абитуриента играет не менее важную роль. Родителям стоит создать приятную и комфортную атмосферу вокруг ребенка, не использовать категоричных фраз и иметь альтернативные планы на обучение.