сегодня в 11:41

Сосновая аллея появится в Шерегеше к 80-летию Победы

В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе-курорте Шерегеше в пятницу высадят аллею из 80 сосен экстра-класса, сообщает Сiбдепо .

Место для высадки выбрано вдоль улицы Весенней, вплоть до лыжной базы серебряного призера зимней Олимпиады Александра Бессмертных.

Акция преследует цель сохранить в памяти подвиги прошлого и отдать дань уважения ветеранам, которые защищали страну и обеспечили мирное будущее.

В событии принимают участие представители администрации Таштагольского района и Шерегеша, партнеры и сотрудники компании «УГМК-Застройщик», а также неравнодушные жители.

«Мы решили внести вклад в сохранение исторической памяти и создание пространства, которое передаст благодарность нашим дедам и прадедам, победившим в самой страшной войне XX века. Аллея станет живым символом благодарности героям прошлого и подарком будущим поколениям», — отметил гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.