Сосна из Серпухова признана одной из самых древних в России

Сертификационная комиссия всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» внесла сосну из особо охраняемой природной территории «Городской бор» города Серпухов, относящейся к Шатовскому участковому лесничеству, в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Филиал «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» получил официальный сертификат за подписью председателя сертификационной комиссии. Сертификат выдан после соответствующей дендрохронологической экспертизы.

«При рассмотрении заявки специалисты выезжали на место произрастания сосны-гиганта и проводили её полную диагностику, уточнив высоту, диаметр, обхват ствола, точный возраст дерева и видовую принадлежность», — пояснил заместитель директора филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Сергей Агеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.