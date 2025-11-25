Соревнования по ловле рыбы спиннингом пройдут в парке «Бронницкий луг»

SpinMaster PRO — это соревнования по ловле рыбы спиннингом, где участники соревнуются за лучший улов и демонстрируют мастерство владения спиннингом. Турнир проходит в «Бронницком лугу» уже в третий раз — ранее он проводился этой весной и прошлой осенью. Не упустите возможность стать частью этого события, поддержать участников и насладиться атмосферой.

В 5-30 состоится регистрация участников на месте проведения соревнований, в 6-30 — построение, перекличка команд и открытие третьего этапа турнира. Старт соревнований начнется в 7-00. Публикации уловов в чат-боте турнира будут закрыты в 16-00, а в 17-00 все участники должны будут прибыть в зону финиша. В 17-30 состоится подведение итогов, а награждение победителей и официальное закрытие турнира пройдет в 19-00.

Узнать все подробности, а также зарегистрироваться на мероприятие можно в Telegram-чате «Рыболовный спорт (спиннинг с берега)».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.