Соревнования юнармейцев в шестой раз пройдут в Ленинском округе

Более 1000 школьников из России и Белоруссии примут участие в VI военно-патриотической игре «Юнармия, вперед!», которая пройдет 25 апреля на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском округе, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Ребята покажут свою подготовку в таких дисциплинах, как преодолении полосы препятствий, сборка-разборка АКМ, защита от оружия массового поражения, продемонстрируют знание истории и воинских званий, мастерство в ходе смотра строя и песни. Здорово, что юнармейцы не только словами, но и настоящими делами доказывают свою готовность защищать страну», — приводятся в сообщении слова начальника штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Евгения Лукошникова.

В соревнованиях примут участие 100 команд регионального отделение «Юнармии» из разных округов Московской области. В состав каждой войдёт семь человек от 12 до 17 лет. Одно из условий — в команде должно быть не менее трех девушек.

«Для нас большая честь — принимать на территории муниципалитета столь важные и масштабные соревнования. Впервые за 6 лет на игру приедет делегация Республики Беларусь. Школьники Ленинского округа также обязательно примут участие. Для ребят такие мероприятия — это возможность проверить свои силы, обрести новых друзей», — приводит пресс-служба слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе также отметили, что ребята поучаствуют в акции «Письмо солдату»: они напишут письма и открытки со словами благодарности бойцам специальной военной операции.

Добавим, что игры «Юнармия, вперед!» продолжают традиции советских подростковых военно-спортивных соревнований «Зарница» и «Орленок».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.

Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».