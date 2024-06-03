Соратница Евгения Пригожина рассказала о работе накануне мятежа ЧВК «Вагнер»

Медиаменеджер Кацман: пул Пригожина в дни мятежа работал как в последний раз

Глава и основатель медиахолдинга «Рустрибуна» медиаменеджер Ксения Кацман заявила, что сотрудники информационного пула бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в первый день его мятежа работали «как в последний раз», сообщает NEWS.ru .

«23 июня прошлого года уже около 21:00 я получила сообщение от коллег: „Разминаем пальчики“. Признаюсь, было тревожно. Это чувствовалось даже без обсуждений», — сказала Кацман.

Она добавила, что сотрудники информационного пула не знали, «последние это публикации о частной военной компании или нет».

Вечером 23 июня прошлого года Пригожин заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ якобы обстреляли тыловой лагерь ЧВК «Вагнер». При этом в Минобороны опровергли обвинения бизнесмена.

Утром следующего дня «музыканты» c «маршем справедливости» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону столицы. В Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата». По факту вооруженного мятежа в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Российский президент Владимир Путин назвал действия Пригожина «ударом в спину» и предупредил о возможных последствиях.

Частный самолет Пригожина Embraer Legacy 600 выполнял рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург 23 августа 2023 года, но вскоре после вылета внезапно начал терять высоту и разбился рядом с селом Куженкино в Тверской области России. Все пассажиры и экипаж погибли в результате авиакатастрофы.