Сообщников актера Канахина* объявили в международный розыск за атаку брянских сел

сегодня в 07:37

Сообщников Канахина* объявили в международный розыск за атаку брянских се

РФ объявила в международный розыск начальника штаба организации «Русский добровольческий корпус»** (РДК) Александра Галанова* и участника РДК Алексея Огурцова*, которые вместе с актером Кириллом Канахиным* совершили теракт против мирных жителей Брянской области в прошлом году, сообщает ТАСС .

Источник в правоохранительных органах отметил, что мужчины также заочно арестованы московским судом.

По его словам, их обвиняют по трем статьями УК РФ: теракт (пункт «б» части 3 стати 205), незаконный оборот оружия (часть 4 статьи 222) и незаконный оборот взрывных устройств (часть 4 статьи 222.1).

Канахин* из-за своих праворадикальных националистических взглядов, покинул РФ, а в августе 2022 года вступил в РДК**. С января по март 2023 года он принимал участие в боях против ВС РФ в Херсонской области.

Также Огурцов* и Галанов* вместе с Канахиным* в марте прошлого года незаконно пересекли границу РФ. Они проникли в приграничный район Брянской области. В итоге террористического акта погибли два человека, пострадал мальчик 2012 года рождения.

* Внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов

**Запрещенная в России террористическая организация.