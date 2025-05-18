Sony начала массовую блокировку перекупленных аккаунтов PlayStation для россиян

Компания Sony начала активно блокировать аккаунты PlayStation, которые оформляли подписку на игры через перекупщиков. Об этом сообщает Mash .

Под удар попали новые учетные записи, зарегистрированные для российских игроков в турецком, индийском и украинских регионах с подпиской PS Plus.

Форумы заполнились жалобами от игроков, в то время как служба поддержки компании либо не реагирует на обращения, либо не предоставляет четких ответов.

По словам пользователей, блокировки начали происходить 8 мая, однако массовый характер они приобрели только в последние дни.

Предположительно, решение Sony направлено на борьбу с распространенной практикой использования иностранных аккаунтов для доступа к играм и контенту, который официально не доступен в России и Белоруссии.