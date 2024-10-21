Сомнительное удовольствие: китаевед прокомментировал русско-китайские браки

Ведущий российский специалист по Китаю Алексей Маслов заявил, что ситуация на брачном рынке Китая не совсем такова, как кажется россиянкам со стороны: брак с жителем этой страны может оказаться сомнительным удовольствием, и русские девушки интересуют в качестве жены только жителей определенных регионов, сообщает сайт MK.Ru .

«Дело в том, что китайские мужчины не особенно готовы жениться на россиянках. Такие браки встречаются на северо-востоке Китая, где страна граничит с Россией, и в Пекине, куда наши девушки приезжают на стажировку. Да и брак с китайцем — сомнительное удовольствие для женщины», — отметил китаевед.

По его словам, сложности будут такие же, как и в других странах — знание сложного языка, работа, квалификация. Но важно понимать, что в Китае принято работать, там мало домохозяек.

Однако если девушка все же твердо решила найти китайского жениха, ей на помощь придут специальные сайты знакомств с иностранцами. Она может разместить свою анкету в социальных сетях. Специалист советует для начала поехать в Китай на обучение, например, в летнюю школу и определиться, подходит ли именно ей жизнь в этой стране.