Солнечногорское отделение БТИ Подмосковья переехало в здание МФЦ

Солнечногорское отделение БТИ Московской области переезжает в МФЦ по адресу: городской округ Солнечногорск, улица Тельнова, дом № 3/2 (1 этаж). Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

С 19 августа вести прием и выдавать заказы будут в окне № 15. График работы — с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.

Теперь в одном месте можно будет получить полный спектр услуг БТИ Московской области и многофункционального центра.

В БТИ жители Подмосковья имеют возможность заказать такие документы, как технический план частного и садового дома, хозяйственной постройки или гаража, технический паспорт квартиры, нежилого помещения, садового, частного и многоквартирного дома, хозяйственной постройки, гаража, а также его копию.

Также в число документов входит акт обследования для снятия объекта недвижимости с кадастрового учета, справка об инвентаризационной стоимости недвижимости, услуга по выносу в натуру границ земельного участка, справка о наличии или отсутствии права собственности на объект недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.