Солнечногорских пенсионеров предупредили о телефонных мошенниках

В Солнечногорске пенсионерам рассказали о распространенных схемах телефонного обмана, поскольку эта проблема в последнее время серьезно обострилась. С января текущего года жертвами аферистов в городе стали более 20 человек, которые перевели злоумышленникам свыше 9 млн рублей, сообщили в Прокуратуре региона.

Старший помощник прокурора Солнечногорска Оксана Семичастнова предупредила, что преступники часто используют тактику запугивания, выпрашивают коды подтверждения или уговаривают перевести деньги на якобы «безопасные счета». На самом деле таких счетов не бывает.

Единственный надежный счет — ваш собственный, где хранятся ваши средства. Кроме того, все следственные и оперативные мероприятия проводятся только лично, а не по телефону, поэтому в подобных ситуациях нужно немедленно прекращать разговор.