Солнечногорские студенты познакомились с работой загородного отеля

В Солнечногорске состоялась очередная экскурсия для студентов колледжа «Подмосковье» в рамках муниципального проекта «Наши кадры» и партийного проекта Единой России «Выбирай свое». На этот раз ребята посетили дачный отель «Истра-Холидей», передает пресс-служба администрации городского округа.

Учащиеся по специальности «Туризм и гостеприимство» познакомились с историей гостиницы и перспективами её развития, инфраструктурой, а также со спецификой работы специалистов по приему и размещению гостей. Экскурсию провела директор по кадрам отеля Светлана Зорина.

«Продолжаем реализацию социально-значимых проектов на территории нашего округа. Уверен, что профориентационная экскурсия позволит ребятам еще с большей ответственностью подойти к выбору будущей профессии», — прокомментировал и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Организаторами экскурсии выступает отдел туризма управления промышленности, инвестиций и туризма администрации городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.