Солиста Подольской филармонии Павла Быкова наградили медалью Минобороны РФ

Кроме того, артиста наградили благодарностью директора Департамента культуры министерства обороны РФ Артёма Горного «За содействие в решении задач развития культуры в Вооруженных силах РФ».

В 2017 году Быкова награждали медалью Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии», а в 2022 — медалью «За вклад в развитие армейских международных игр».

Торжественная церемония прошла в Центральном музее Вооружённых Сил.

«Меня наградили на фоне Знамени Победы. Особенно приятно, что на церемонии со мной была маленькая дочка Кассиопея, которая ценит историю нашей страны и для своих четырёх лет знает уже достаточно много. Дочь очень гордится тем, что я получил медаль Минобороны», — поделился Павел Быков.

В составе культбригады «Москонцерта» Павел Быков регулярно ездит в новые регионы России, выступает для бойцов СВО. Артисты проводили концерты для защитников на передовой, комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, госпиталях, для жителей ДНР и ЛНР. Весной музыканты совершили тур по новым регионам РФ, приуроченный ко Дню Победы, а в августе выступили в пунктах временного размещения в Курской области.

Совсем скоро артистов ждет еще одна поездка в ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области с музыкальным спектаклем «Тайны елочных игрушек».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.