Сохранить атмосферу праздника: как долго у россиян стоит новогодняя елка

Старый Новый год стал отправной точкой для первой полноценной рабочей недели 2025 года, однако многие россияне испытывают трудности с возвращением к рутинной жизни. Опрос, проведенный HiFi-стримингом «Звук», показал, что 30% участников все еще не могут адаптироваться к рабочему ритму, 28% — страдают от несоответствующего режима сна, а 24% пытаются экономить после праздничных трат, сообщает «ФедералПресс» .

«У большей половины россиян ощущение праздника сохраняется на протяжении январских выходных», — отметили авторы исследования.

31% опрошенных наслаждаются атмосферой Нового года до середины каникул, а 19,5% — до их окончания. Некоторые держат праздничное настроение даже дольше: 6% — до февраля, 5% — до весны, 4% — пока не растает снег, а 3,5% — до момента, пока не уберут елку. Лишь 19% респондентов заканчивают празднование сразу после новогодней ночи.

Что касается елок, 40% опрошенных убирают ее по завершении январских праздников, 16% откладывают это на февраль, а 10% оставляют символ Нового года до весны. Интересно, что 5% респондентов предпочитают сохранять праздничную атмосферу до следующего года.

В исследовании, проведенном в формате онлайн-опроса, участвовали 1274 человека из 17 регионов России.