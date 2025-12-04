Сохранение языкового многообразия обсудят на форуме «Языковая политика в РФ»
10–11 декабря в Москве пройдет IX форум «Языковая политика в Российской Федерации», сообщает пресс-служба ФАДН России в Telegram-канале.
В рамках форума состоится обсуждение:
- актуальных вопросов сохранения языкового многообразия Российской Федерации,
- особенностей формирования языкового пространства,
- создания и наполнения информационных ресурсов,
- популяризации языков народов России.
Особое внимание будет уделено вопросам цифровизации языков народов России в контексте укрепления суверенитета страны в информационном пространстве, а также роли языков в развитии творческих (креативных) индустрий.
Новшеством форума станет проведение специальной сессии «День региона. Лучшие региональные практики в сфере цифровизации языков», которая в этом году будет посвящена Республике Марий Эл.
Важным событием мероприятия станет проведение открытого заседания Национального организационного комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах в РФ Международного десятилетия языков коренных народов.
Кроме того, на форуме будут объявлены победители IX конкурса «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия России „Ключевое слово“».
