сегодня в 16:11

Сохранение языкового многообразия обсудят на форуме «Языковая политика в РФ»

10–11 декабря в Москве пройдет IX форум «Языковая политика в Российской Федерации», сообщает пресс-служба ФАДН России в Telegram-канале .

В рамках форума состоится обсуждение:

актуальных вопросов сохранения языкового многообразия Российской Федерации,

особенностей формирования языкового пространства,

создания и наполнения информационных ресурсов,

популяризации языков народов России.

Особое внимание будет уделено вопросам цифровизации языков народов России в контексте укрепления суверенитета страны в информационном пространстве, а также роли языков в развитии творческих (креативных) индустрий.

Новшеством форума станет проведение специальной сессии «День региона. Лучшие региональные практики в сфере цифровизации языков», которая в этом году будет посвящена Республике Марий Эл.

Важным событием мероприятия станет проведение открытого заседания Национального организационного комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах в РФ Международного десятилетия языков коренных народов.

Кроме того, на форуме будут объявлены победители IX конкурса «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия России „Ключевое слово“».

