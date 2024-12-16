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Согласовать схемы информационно-рекламного оформления можно онлайн в Подмосковье

Собственники зданий, строений, сооружений Московской области могут согласовать схему информационно-рекламного оформления онлайн на региональном портале. Услугой воспользовались более 4 тыс. раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Схема информационно-рекламного оформления нужна для сохранения облика фасада здания. Она должна содержать данные о размещении и размерах информационных и рекламных конструкций.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Получить ее могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-форму заявления.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок оказания — в течение 15 рабочих дней. Решение по услуге придет заявителю в личный кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.