Согласован проект реставрации Дома для прислуги в усадьбе Чехова в селе Мелихово

Согласована проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба писателя А. П. Чехова в с. Мелихово, в которой он жил в 1892–1899 гг. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Работы будут проведены в Доме для прислуги, 1893 г, который находится по адресу: округ Чехов, с. Мелихово, тер. Музей-заповедник А. П. Чехова, дом № 10.

Первое историческое упоминание о деревне Мелихово относится к первой четверти XVII века. Первыми владельцами земель в Мелихове были царские псари. Со временем имения переходили от одного владельца к другому, разделялись.

К концу 80-х годов XIX века в Мелихове были три усадьбы, одну из них купил в 1892 году Антон Павлович Чехов. Почти сразу же были отремонтированы здания и сооружения усадьбы: главный дом, служебные и хозяйственные постройки; был разбит фруктовый сад и огород.

Согласно историческому плану имения, составленному С. М. Чеховым в 1957 году, на хозяйственном дворе «Четырехугольник» было две избы для работников. Одна из них — дом для прислуги размещалась у северной границы «Четырехугольника».

До середины 1960-х гг. на территории бывшего чеховского «Четырехугольника» находились животноводческие постройки совхоза им. А. П. Чехова. После постановления МК КПСС и Мособлисполкома от 14.09.1966 № Б-25/49 «О мерах по благоустройству Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова в Мелихове» эти постройки были ликвидированы.

В 1972 году дом для прислуги был восстановлен у северной границы хозяйственного двора. С 2006 года в этом здании размещена экспозиция «Амбулатория», которая появилась здесь в связи с закрытием филиала «Медицинский пункт А. П. Чехова» в Крюкове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.