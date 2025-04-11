Согласие на получение рекламы по телефону могут использовать мошенники

Согласие на получение рекламы по телефону или электронной почте должно сопровождаться разрешением второй стороны. Но необходимо помнить, что наряду с преимуществом такого подхода для пользователей, этот вариант могут использовать мошенники, заявил РИАМО генеральный директор компании-интегратора SDS Fusion Дмитрий Ефимов.

Согласие на получение рекламной информации по телефону или электронной почте должно сопровождаться разрешением второй стороны (в соответствии с федеральным законом «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ), поэтому действительно следует его получать, отмечает он

Кроме того, это выглядит даже более профессионально со стороны звонящего и не вызывает сильного раздражения у абонента, наоборот, у него появляется время принять решение, и просьба звонящего воспринимается иначе, считает эксперт.

«Однако в таком варианте это может быть на руку мошенникам. Во-первых, мошенники проводят запись разговора в подавляющем большинстве случаев, и потом могут возникнуть ситуации, когда ваша речь может быть синтезирована и использована против вас же. Во-вторых, при запросе согласия вы можете ответь „да“ или „согласен“. Это может в дальнейшем использоваться для получения кредитов через онлайн-банки», — предупредил Ефимов.