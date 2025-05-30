«Согласие. Единство»: в Екатеринбурге стартовал Женский международный форум

30 мая в Екатеринбурге стартовал Третий международный женский форум «Согласие. Единство»: мероприятие посетили 4 тысячи человек, в том числе телезвезды и представители власти, они планируют обсудить роль женщин в политике, экономике, социальной сфере и культуре, сообщает «ФедералПресс» .

«Мы наблюдаем растущий уровень разводов и снижение в некоторых регионах суммарного коэффициента рождаемости до уровня, не обеспечивающего воспроизводство населения. За этим сухими демографическим фактами стоит не только необходимость увеличения государственной поддержки семьи, но и общественной составляющей в этом вопросе», — заявила в ходе пленарной сессии телеведущая Мария Ситтель, которую в марте избрали председателем союза женщин России.

По ее словам, основная миссия женщины — в воспитании детей, донесении до подрастающего поколения основных традиций, смыслов и принципов, формирующих будущее.

Среди других тем форума — решение демографических проблем и традиционные ценности.