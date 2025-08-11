Софьинская школа в Наро-Фоминске откроется 1 сентября после капремонта

С 1 сентября Софьинская школа в Наро-Фоминском городском округе откроет свои двери для 510 учеников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Учебное заведение обновлено и стало более безопасным и комфортным для учащихся. В школе появились новые спортивные площадки и зеленая зона, что позволит проводить занятия на свежем воздухе. Фасад здания сохранил свой исторический облик, но был утеплен и теперь оборудован вечерней подсветкой. Также внедрена современная вытяжная система вентиляции, обеспечивающая комфорт как для учеников, так и для педагогов. На втором этаже школы создан просторный холл, который будет использоваться для проведения различных мероприятий.

Директор комплекса Лилия Сергеевна Андреева поделилась своими впечатлениями о проведенной работе в специальном ролике.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Реализуется также госпрограмма по капремонту образовательных организаций.

«В рамках президентских целей, национальных целей вы знаете, что продолжительное время мы строим и продолжаем строить школы: когда-то 30, когда-то 34. В этом году у нас <…> 14 бюджетных школ, еще есть внебюджетные школы», — рассказал Воробьев.