София, Михаил и Тимофей стали самыми популярными именами новорожденных в Подмосковье

В Подмосковье в новогодние праздники родители чаще всего называли новорожденных Софией, Михаилом и Тимофеем, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В период новогодних каникул в Подмосковье самыми популярными именами для девочек стало имя София, а среди мальчиков лидировали Михаил и Тимофей. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Среди других востребованных имен для девочек оказались Анна, Василиса, Ева, Есения и Мирослава. У мальчиков в числе популярных — Александр, Артем, Иван, Максим и Марк. По словам министра, в регионе сохраняется тенденция к выбору классических и традиционных имен.

В то же время родители выбирали и редкие имена. Среди девочек встречались Агнесса, Глафира, Дева, Леонелия и Макка, а среди мальчиков — Дамиан, Леон, Наум, Миракл и Трофим.

По данным министерства, в новогодние праздники мальчики составили 52,9% от общего числа новорожденных, девочки — 47,1%. В Московской области при рождении ребенка действует широкий перечень мер социальной поддержки. Актуальная информация размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Рождение в Московской области».

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.