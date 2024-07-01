Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:31

Содержание 350 дворов в Подмосковье проверили по чек-листу

Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проинспектировали по чек-листу содержание 350 дворов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июне на территории городских округов Королев, Пушкинский, Щелково, Черноголовка, Фрязино, Звездный городок, Лосино-Петровский и Сергиево-Посадский было проверено порядка 350 дворов.

Особое внимание уделялось следующим видам работ: покосу травы; покраске и ремонту детских игровых элементов; покраске объектов малых архитектурных форм и ограждений опиловке сухостойных деревьев и веток.

Все выявленные нарушения и замечания были зафиксированы инспекторами ведомства. Они должны быть устранены в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.