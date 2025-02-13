Собственников земель с нелегальной свалкой в Люберцах привлекут к ответственности

Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области совместно с сотрудниками администрации городского округа Люберцы установили источник неприятного запаха в деревне Островцы. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В выходные получали от жителей Островцов жалобы на запах гари в воздухе. Установили источник — нелегальный мусорный полигон вблизи Островецкого кладбища. Свалка доставляет неудобства жителям уже более семи лет. В выходные произошло самопроизвольное очаговое возгорание из-за скопившегося свалочного газа», — отметил Волков.

Он уточнил, что для предотвращения тления совместно с Министерством экологии и природопользования региона и МЧС принято решение о частичном проливе карты полигона с применением тяжелой техники.

«Активно работаем над тем, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников земельных участков. Специалистами Минэкологии Подмосковья отобраны пробы грунта для расчета нанесенного вреда почве и начисления ущерба, прокуратурой ведутся мероприятия по поиску собственников для возбуждения уголовного дела», — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.