Собственников магазинов в Клину обязали до сентября привести в порядок прилегающую территорию

В формате срочной выездной администрации прошла сегодня, 23 июля 2025 года встреча главы округа Алены Сокольской с собственниками коммерческой недвижимости в шестом микрорайоне Клина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Здесь, между улицами Маяковского и Мичурина расположено сразу 9 торговых объектов — от небольших палаток с фруктами, до кафе, гостиницы и сетевиков — Красное и Белое, Бристоль, Винлаб, Дикси, Wildberries, ООО «ТОН».

Крупнейшие сетевые точки. Успешный бизнес и выигрышное место расположения: в непосредственном примыкании к федеральной трассе М-10 «Россия».

К сожалению, территория у бизнес-объектов сегодня не выдерживает никакой критики. Отсутствие окоса прилегающей территории и разбитое в пух и прах дорожное полотно пешеходной территории у магазинов.

«Собственники долгое время не выполняли требования по нормативному содержанию прилегающей территории, что привело к плачевному состоянию этой территории. В рамках действующего закона нами было предложено собственникам обратить внимание на свои обязанности по содержанию своих объектов и территории, закрепленной паспортами за объектами недвижимости», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Сегодня она лично провела очередную встречу с собственниками торговых площадей уже в выездном формате.

«Нам озвученные сегодня стандарты понятны и уже известны. Ранее мы также собственниками торговых площадей приводили в порядок свою территорию у ТЦ „Бородинский сад“. И здесь тоже надо делать все сообща», — сказал собственник одного из магазинов, директор ООО «ТОН» Владимир Прокопов.

С ним согласились остальные участники встречи. Муниципалитет дал время на проведение работ до сентября. Город, в свою очередь, также проведет работы в этой части города в рамках своих муниципальных полномочий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.