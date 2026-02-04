Собственник участка в Мытищах признал нецелевое использование земли

В Мытищах завершился судебный спор между администрацией округа и владельцем земельного участка в поселке Мебельной Фабрики, который признал нецелевое использование земли и обязался устранить нарушения, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В поселке Мебельной Фабрики в Мытищах завершился судебный процесс между администрацией округа и собственником земельного участка. Ранее представители министерства экологии и природопользования Московской области установили, что участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, использовался для хранения строительных материалов. Проверка администрации выявила также навалы отходов на открытом грунте.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин пояснил, что эти нарушения стали основанием для вынесения решения в пользу администрации. После подачи апелляционной жалобы стороны заключили мировое соглашение, что подтвердил Мособлсуд. Владелец участка признал факт нецелевого использования земли, обязался освободить территорию и использовать ее только по назначению.

Виталий Мосин отметил, что администрация Мытищ последовательно борется с незаконными свалками и нарушениями в сфере землепользования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.