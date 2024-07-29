Собственник участка в Ленинском округе возместит ущерб от незаконной свалки

Ранее, в ходе надзорных мероприятий сотрудники министерства установили несколько фактов незаконного размещения строительных отходов и грунтов.

«Владелец участка, зарегистрированный в Москве, не обеспечил контроль за своими землями, в результате чего была организована незаконная свалка, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В ходе надзорных мероприятий был рассчитан ущерб, нанесенный почвам, который составил почти 810 тысяч рублей. Суд вынес решение удовлетворить исковые требования Минэкологии».

Министр напомнил, что исковые заявления о возмещении ущерба были поданы в отношении каждого собственника участков в Сапронове, допустившего незаконное размещение отходов. Два процесса министерство уже выиграло. Общая сумма ущерба, нанесенного нарушениями в деревне, превышает 2 миллиона рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.