СОБР «Гюрза» Росгвардии провел учения в Подмосковье

Сотрудники СОБР «Гюрза» Главного управления Росгвардии по Московской области провели тактико-специальные учения по ликвидации вооруженных преступников в Подмосковье. Бойцы отработали блокирование автомобиля, огневое подавление и эвакуацию раненого, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В ходе учений бойцы спецподразделения отработали действия по задержанию условных злоумышленников, оказавших вооруженное сопротивление. По сценарию, преступники попытались скрыться на автомобиле, однако сотрудники СОБР оперативно заблокировали транспортное средство и пресекли попытку побега.

Росгвардейцы продемонстрировали слаженную работу при огневом подавлении противника и провели досмотр автомобиля. Все действия выполнялись в условиях, максимально приближенных к реальным.

Отдельное внимание уделили оказанию первой медицинской помощи условно раненому сотруднику. Бойцы отработали алгоритм его эвакуации из опасной зоны.

По итогам тренировки подтверждена готовность спецподразделения к выполнению служебно-боевых задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.