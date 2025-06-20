Собор Всех святых: как отмечали этот праздник на Руси

22 июня, во второе воскресенье после Троицы, верующие будут отмечать Собор Всех святых, в земле Русской просиявших, параллельно отмечается народный праздник Кириллов день, посвященный двум святым. Священник Вячеслав Ланский рассказал, что в это время делали на Руси, сообщает Общественное Телевидение России .

Каждый год Русская Православная Церковь отмечает день Всех Святых в память об угодниках Божьих, которые молятся о русской земле и живущих в ней верующих. Известно, что он появился в середине XVI века при митрополите Макарии, который организовал канонизацию русских святых и празднование Собора.

Смыслом празднования являлась нужда многочисленных русских святых в почитании, на примере восхваления праведников из Византии, Греции и Египта в День Всех Святых. Однако праздник был на некоторое время забыт, возродили Собор в 1918 году, чтобы страна не забывала свое славное прошлое.

«На Поместном соборе 1918 года это празднование было восстановлено и с тех пор вошло в обиход православного календаря Русской Православной Церкви. Конечно, главное событие это в том, что Господь действует многогранно и многообразно, в том числе среди тех людей, которые живут в конкретной стране, принявшей христианство», — добавил священник.

Сейчас, по мнению Ланского, Собор продолжает напоминать верующим о подвигах тех, кто жертвенно прославлял землю, преодолевая гонения, умирая ради веры. А в конец они стали примером служения Богу, людям и Отечеству.