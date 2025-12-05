Собянин поздравил граждан с 84-й годовщиной контрнаступления в битве за Москву

Сергей Собянин поздравил жителей с 84-летием контрнаступления в битве за Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 84-й годовщиной контрнаступления советских войск в битве за Москву, сообщает «Царьград» .

Он подчеркнул важность этой исторической даты, которая вдохновила народ и вселила уверенность в Победу.

«В те суровые декабрьские дни 1941 года у стен столицы решалась судьба страны и мира. Этот первый крупный успех в Великой Отечественной войне придавал нашему народу силы и уверенности в победе над фашистами. Спустя десятилетия память вновь возвращает нас к последнему рубежу. Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто самоотверженно держал оборону и шел в атаку по заснеженным подмосковным полям», — написал глава города в своем канале в MAX.

Собянин пожелал здоровья, бодрости духа и благополучия, выразив глубокую благодарность героическому поколению фронтовиков и тружеников тыла, которые защитили родную землю.

Мэр подчеркнул, что наследие победителей священно для нынешних и будущих поколений.

