«Собеседник-Медиа», депутат Дорохов и музыкант Ежов попали в список иноагентов

В реестр иностранных агентов в пятницу добавили несколько новых имен, а также общество с ограниченной ответственностью «Собеседник-Медиа» (газета «Собеседник»), сообщается на сайте Минюста России .

ООО «Собеседник-Медиа» распространяло ложную информацию, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил России, а также открыто выступало против СВО. Именно поэтому его включили в список иноагентов.

Бывшего депутата от КПРФ в совете депутатов Семилукского района Воронежской области Нину Беляеву включили в список иноагентов по той же причине — она распространяла фейки о ВС РФ на неограниченный круг людей.

Председатель отделения «Яблока» в Тульской области Владимир Дорохов распространял недостоверную информацию об избирательной системе России и фейки о СВО, а еще получал деньги от иностранного источника.

Музыкант Михаил Ежов, проживающий за рубежом, распространял ложную информацию, в том числе о СВО. Активист Ярослав Распутин совершил аналогичное преступление, а также поддерживал организации и объединения, чья деятельность признана экстремистской на основании решения суда.

Бывший координатор московского штаба Навального* Олег Степанов, так же как и Ежов, публиковал недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Он участвовал в создании контента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.