Собака «Вирус» получила экстренную помощь после укуса змеи в Подмосковье

В Люберецкую ветеринарную службу обратилась хозяйка американской акиты по кличке «Вирус», которому пришлось оказывать экстренную помощь после укуса змеи, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Женщина с малышом гуляла в районе реки Пехорка, когда они встретили пресмыкающееся. Пытаясь помочь змее, хозяйка подобрала ветки и попыталась столкнуть ее в траву, но змея атаковала собаку, нанеся укус в область шеи.

Благодаря оперативной реакции собака была доставлена в ветеринарную клинику, где ей оказали экстренную помощь. Важно помнить, что укус змеи представляет опасность для животного и может привести к серьезным последствиям. Поэтому стоит учитывать несколько правил о том, как помочь своему питомцу в случае укуса змеи: ограничить движение животного, дать антигистаминный препарат, обезболивающее, обеспечить достаточное количество воды и незамедлительно доставить в ветеринарную клинику.

В Минсельхозпроде напоминают, что при нахождении вблизи высокой травы существует риск укуса змеи, поэтому нужно быть осторожными при прогулках на природе, особенно в районах, где обитают опасные «соседи». В случае чрезвычайной ситуации рекомендуется сразу обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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