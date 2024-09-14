Собака по кличке Альфа приняла участие в спортивном забереге в День города

Собака породы Хаски по кличке Альфа приняла участие в забереге в День города Балашиха. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вместе со своим хозяином Сергеем Меркуловым, его женой и двумя детьми она пробежала по улицам микрорайона Железнодорожный и стала участницей памятного забега в честь военных корреспондентов.

Член сообщества «5 верст» Сергей Меркулов бегает с женой, детьми и своим четвероногим другом каждую субботу в Пестовском парке городского округа Балашиха уже около года.

Глава семейства отметил, что в этот раз 3 километра дались Альфе легко. Ранее она участвовала в забеге «Марафон у дома» и пробежала по улицам Балашихи 23 километра.

«5 верст» — общероссийский проект, который проводится в 129 парках по всей стране. В Балашихе устраивают забеги в Пестовском парке и на Заречной улице. В проекте может участвовать любой желающий.

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