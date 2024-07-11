Собака из СНТ «Лесная поляна» в Одинцове ищет своего настоящего хозяина

Собака из СНТ «Лесная поляна» Одинцовского городского округа оказалась в пункте временной передержки животных и ищет своего настоящего хозяина. Пес приучен к поводку, проявляет добролюбие и преданность, и контакт налаживает сразу с первого дня знакомства. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

При осмотре у собаки не был обнаружен электронный чип, который помог бы быстрее и легче найти ее настоящего владельца. Этот случай подчеркивает важность процедуры чипирования домашних питомцев.

Просьба ко всем, кто узнал эту собаку, сообщить в Госветслужбу Московской области по адресу: Одинцовский городской округ, сельское поселение Назарьевское, д. Матвейково, д. 2 или по телефонам: +7 (495) 598-06-79, +7 (495) 598-06-80.

Пункт временной передержки животных призван обеспечить безопасное и комфортное содержание брошенных и бездомных животных и надеется, что собака из СНТ «Лесная поляна» скоро найдет своего настоящего хозяина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.