Собачий новостной портал: почему питомца привлекают странные запахи на улице

Большинство собаководов подтвердят, что на улице поведение питомца может меняться: иногда даже спокойное животное становится почти неуправляемым — вне дома им движут поиски запахов. Привлекает их все: бордюры, камни, мусор и даже биологические отходы, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Бороться с таким инстинктом — все равно, что запрещать человеку читать новости или книги. Обоняние — основной способ получения информации для собаки. Именно поэтому так важно дать ему возможность не только погулять на улице, но и все вокруг понюхать», — сказал Голубев.

Он добавил, что единственное, что нужно делать хозяину — аккуратно избегать опасных мест вроде мусорных баков — ради безопасности питомца.

«Соцсети» у собак

Обнюхивая на улице каждый предмет, животное буквально считывает сообщения: кто здесь пробегал, какого пола, была ли течка у самки, что ел соседский пес и даже в каком настроении пребывал.

Для нас этот мир запахов остается невидимым, а вот у питомца каждый аромат — особенный.

Зов предков

Но если с обнюхиванием камней, бордюров и встречных собак все ясно, то главное, что пугает хозяина — почему его пес так обожает всякий мусор. И здесь есть вполне эволюционное объяснение.

Предки собак находили по запаху добычу: запах туши, остатки еды, экскременты — это все важный источник информации о возможном пищевом ресурсе. У современных псов инстинкт сохранился.

Нет брезгливости

Человек избегает неприятных запахов, потому что они сигнализируют людям о бактериях, возможном заражении. Но у собак несколько другая иммунная система, поэтому тошнотворные запахи их редко смущают — скорее, они воспринимают их как информативные.

Всплеск эмоций

Кроме того, изучение запахов — это просто весело и интересно. При этом чем страннее и непонятнее запах — тем лучше.

Если собака слишком увлекается на улице разными ароматами, не реагирует на команды, возможно, ей не хватает умственной нагрузки. Старайтесь занимать ее дома разными упражнениями и игрушками.

Еще хозяин может приносить домой «безопасные» источники запаха, например, кору дерева или камушек, чтобы дать питомцу возможность исследовать предмет. Затем можно просто выкинуть его.

По словам специалиста, когда пес не просто увлеченно нюхает, но еще и трется мордой о что-то подозрительное или даже пытается съесть навоз, он не отстает в развитии, а как раз наоборот — буквально узнает новости о соседях. Человеку понять такое поведение трудно, и самое сложное — просто смириться, что мы разные биологические виды. То, что неприемлемо для людей, очень даже хорошо для собаки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.