Соавторство в постах и клипах стало доступно в соцсети VK

Соцсеть «ВКонтакте» внедрила функцию соавторства для постов и клипов. Теперь авторы, бренды и сообщества могут коллаборировать, добавляя до четырех соавторов к своим публикациям, сообщает пресс-служба VK.

Совместный контент отображается сразу в нескольких аккаунтах и сообществах. Лайки и комментарии собираются под одним постом, объединяя пользователей. Музыканты могут создавать совместные анонсы и релизы, расширяя фан-базы, блогеры и бренды — делать кросс-промо, а бизнесмены и специалисты — делиться ценной информацией и привлекать новых подписчиков.

«Наша стратегическая задача — развивать инструменты, которые помогают авторам оригинального контента получать доступ к новым аудиториям и выстраивать взаимодействие с ними», — отметил директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.

По его словам, функция соавторства в клипах и постах — это действенный способ упростить работу при создании совместного контента и сделать коллаборации более удобными. Он особенно ценен для начинающих авторов, помогая им быстрее расти и увеличивать охваты.

Возможность совместных публикаций доступна всем пользователям ВКонтакте, имеющим открытые профили и сообщества.