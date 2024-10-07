Соавтор ГК РФ Суханов озвучил сроки давности в делах о приватизации

Завкафедрой гражданского права МГУ, зампред Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства и один из соавторов Гражданского кодекса (ГК РФ) Евгений Суханов заявил, что если человек без юридического статуса провладел движимым имуществом в течение 5 лет, а недвижимым в течение 15 лет, то он получает законное право на ее собственность, сообщает РБК .

«Не имея юридического титула, но открыто, добросовестно и непрерывно провладев соответствующей вещью в качестве ее собственника в течение 5 лет (для движимости — ред.) или 15 лет (для недвижимости — ред.), такой владелец приобретает на нее законное право собственности», — заявил Суханов.

При этом для недвижимости необходима также госрегистрация права на основании судебного решения, подтверждающего факт такого владения.

Суханов подчеркнул, что в интересах стабильности гражданского оборота владение имуществом защищается законами всех развитых правопорядков. В качестве примера он привел проект Гражданского уложения Российской империи, в котором говорилось, что приобретательная давность должна быть даже у недобросовестного владения.

Вопрос о давности в делах о приватизации недвижимого имущества встал из-за предстоящего заседания Конституционного суда по иску Генпрокуратуры об изъятии собственности в пользу государства. 8 октября глава Конституционного суда Валерий Зорькин рассмотрит запрос о сроках давности в делах о коррупции, в том числе при приватизации.