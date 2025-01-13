Со времен Петра: историк рассказал, когда на Западе возникла русофобия

Историк Стариков: русофобия на Западе была уже в начале XVIII века

Публицист и историк Николай Стариков заявил, что русофобия на Западе могла появиться уже в начале XVIII века, когда в ходе одной из битв Северной войны при Фрауштадте шведы закололи всех именно русских солдат в плену.

«По команде шведского генерала Реншильда, всех русских перерезали. Только русских. Перекололи штыками, потом начали расстреливать. Так никто не делал, даже для того времени это было военным преступлением», — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, русские солдаты, увидев, что происходит с их товарищами, даже попытались обмануть шведов и выворачивали свои приметные синие мундиры наизнанку, красной подкладкой наружу и становились похожи на саксонцев. Но это не помогло: генерал всех проверял лично.

Сначала солдат из России перекололи, потом начали расстреливать, заключил Стариков.