Со сбившего женщину с коляской в Одинцове блогера Гаджиева сняли часть обвинений

Прекращено одно из двух уголовных дел, возбужденных в отношении блогера Гаджи Гаджиева, который сбил женщину с коляской в Одинцове в прошлом году, сообщает SHOT .

Мужчина проходил по двум статьям: 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств») и 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств»).

На днях уголовное дело по первой статье было прекращено. Однако блогер все еще находится под следствием по второй. Ему грозит два года колонии.

В ноябре 2024 года Гаджиев устроил дрифт-шоу в подмосковном Одинцове. Во время него мужчина не справился с управлением и влетел на BMW в толпу людей. Он сбил женщину с коляской, пострадавшая попала в больницу.

После происшествия блогер перевел женщине 350 тыс. рублей.

Ранее в Подмосковье автомобиль сбил инвалида-колясочника. Машина на полной скорости протащила мужчину по дороге. Пострадавший жив.