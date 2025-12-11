Со 102-летнего ветерана ВОВ требуют более 400 тыс рублей после ДТП в Москве

В Москве произошла авария с участием 102-летнего водителя, известного ученого и ветерана Великой Отечественной войны Гарри Ерофимовича Ножникова. Теперь с него требуют компенсацию в размере 411200 рублей, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Авария произошла возле ТЦ на улице Удальцова. Ветеран парковался по правилам на своем Volvo — встал на обочину и ждал, когда освободится парковочное место. Затем Гарри Ерофимович начал сдавать назад на освободившееся место и случайно наехал на Mercedes-Benz, припаркованный автоледи в неположенном месте.

В результате ДТП у «Мерседеса» были повреждены решетка радиатора, бампер, крыло, стекло левой передней фары и логотип.

«С тех пор Гарри Ерофимович не садится за руль. Для него это происшествие было настоящей трагедией. Он всегда был очень аккуратен и ни разу не попадал в ДТП. А тут случилась такая оказия. Просто не посмотрел, ошибся», — рассказала адвокат ученого.

Mercedes-Benz юридически принадлежал не женщине, а финансовой организации. После аварии организация обратилась в страховую компанию для получения компенсации. Затем она заключила договор уступки прав требования с автоюристом, который, в свою очередь, подал иск на Ножникова с требованием возместить ущерб, нанесенный машине.

По словам защитника ветерана, в российском законодательстве есть лазейка. Автоюристы сначала получают данные о ДТП из страховых компаний, а затем покупают у потерпевших права на возмещение ущерба. Однако эти средства не направляются на ремонт автомобиля, а остаются в кармане юриста. Если бы автомобиль отправили на ремонт, то его восстановление обошлось бы значительно дешевле.

Ножников родился в 1923 году. В звании офицера спецсвязи пережил все тяготы Великой Отечественной войны. После окончания авиационного института занялся разработками для военной техники, однако позже переключился на конструирование медприборов.

С 1991 года Гарри Ерофимович руководит медико-техническим центром, специализирующимся на слуховых аппаратах.

