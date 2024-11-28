Снежная пушка начала работать на лыжной трассе «Волкуша» в Лыткарине

С наступлением отрицательной температуры началась подготовка лыжной трассы «Волкуша» города Лыткарино к зимнему сезону. Для дополнительного оснежения заработала снежная пушка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Также для качественной подготовки лыжни мы используем специализированную машину — ратрак. Он перемешивает верхний слой с нижним, а затем уплотняет. Через 3-5 дней после начала работы снежной пушки лыжники смогут начать тренироваться на обновлённой трассе», — сказал один из основателей лыжного клуба «Волкуша» Евгений Клинецкий.

Протяженность обновленной лыжероллерной трассы составляет 2,25 км. Для удобства занятий лыжников в любое время суток на протяжении всей трассы установлены 100 фонарей.

Гостей и жителей муниципалитета приглашают испытать обновленную лыжню на первых соревнованиях, знаменующих официальное начало зимнего сезона. Они пройдут 14 декабря, а электронная регистрация стартует 9 декабря в 12:00.

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