Снежная крупа накрыла Московский регион
В Москве и Подмосковье идет снег и снежная крупа
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На севере Московской области в Дмитрове идет снежная крупа. Также о выпадении снега говорят жители столицы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По данным SHOT,снег идет также в Ленинградской и Владимирской областях, Пермском крае, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
Зимние осадки фиксируют в отдельных субъектах России уже третью неделю.
Облачная погода и до +7 градусов ожидается в Московском регионев среду.
Теплая погода вернется в Московский регион только ближе к концу мая — такой неутешительный прогноз дал Росгидромет. В ближайшие дни прогнозируется ветер, дождь, снег и заморозки. Днем будет до плюс 7, а ночью — до минус 3 градусов.