Снежная крупа накрыла Московский регион

сегодня в 11:49

В Москве и Подмосковье идет снег и снежная крупа

На севере Московской области в Дмитрове идет снежная крупа. Также о выпадении снега говорят жители столицы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По данным SHOT,снег идет также в Ленинградской и Владимирской областях, Пермском крае, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Зимние осадки фиксируют в отдельных субъектах России уже третью неделю.

Облачная погода и до +7 градусов ожидается в Московском регионев среду.

Теплая погода вернется в Московский регион только ближе к концу мая — такой неутешительный прогноз дал Росгидромет. В ближайшие дни прогнозируется ветер, дождь, снег и заморозки. Днем будет до плюс 7, а ночью — до минус 3 градусов.