Снежная и холодная погода ожидается Московском регионе в четверг
В Московской области и столице в четверг пройдет снег, местами сильный, температура будет минус 9 — минус 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде сохранится гололедица.
Скорость ветра северной четверти не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до минус 16 — минус 14 градусов, днем 30 января — от минус 13 до минус 11. Пройдет небольшой снег.
