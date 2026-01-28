Сотрудники убирают снег на станции МЦД Подольск с шести утра 28 января

Снегоуборочные работы на станции МЦД Подольск начались в шесть утра 28 января. Для расчистки территории задействованы техника и дополнительные рабочие.

На станции МЦД Подольск с раннего утра 28 января ведутся активные снегоуборочные работы. Сотрудники начали расчистку территории в шесть часов утра после ночного снегопада.

В первую очередь очищают подъездные пути для автобусов и пассажирские остановки. Для оперативной уборки привлечены 11 человек, три трактора, фронтальный погрузчик, пять самосвалов и две комбинированные дорожные машины.

Дорожный мастер ООО «Подольская ДРСУ» Юрий Капашев сообщил, что техника и персонал работают в усиленном режиме. Территорию не только расчищают, но и сразу посыпают, а снег вывозят.

Для ускорения ликвидации последствий циклона в Подольске дополнительно привлечены рабочие силы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.