Снег выпадет в Московском регионе 8 апреля

Снег и дождь ожидаются в Москве и области 8 апреля

Днем 8 апреля в Москве и области ожидается от +4 до +6 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В среду днем в Московском регионе ожидается облачная погода. Будут дождь и мокрый снег.

Ветер ожидается северо-западный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от -1 до +1 градусов. Ожидается облачная погода, снег и гололедица.

Ветер будет северо-восточный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

