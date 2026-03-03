Снег в Московском регионе может сойти уже к началу апреля

Снежный покров в Московском регионе может полностью растаять к апрелю, однако точные прогнозы пока делать рано. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, сообщает ТАСС .

По словам Макаровой, март в регионе ожидается в пределах климатической нормы, а на западе Московской области температура может быть даже выше средних значений.

«Есть, конечно, вероятность (что снег растает к апрелю — ред.), отличная от нуля, но трудно сказать, потому что еще месяц впереди. Март у нас прогнозируется около средних значений, на положительной норме. Запад Московской области даже выше нормы. Да, на фоне положительных значений вполне может растаять», — заявила Макарова.

Также метеоролог не исключила, что в марте возможно и дальнейшее накопление снега. Она напомнила, что рекордная высота сугробов в этом месяце была зафиксирована 26 марта 2013 года и достигла отметки в 77 см.

